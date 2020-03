Imputen 49 persones per desviament de fons de la Diputació de Barcelona

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre citarà a declarar com a imputades 49 persones que estan implicades en el presumpte desviament de fons de la Diputació de Barcelona cap a determinades entitats, entre elles algunes de l'òrbita sobiranista i de Convergència Democràtica (CDC), segons El Periódico. En un acte, el magistrat no precisa les dates en què hauran de comparèixer els investigats, però deixa constància que un dels implicats en la trama és el diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases i que elevarà el seu cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) per la seva condició d'aforat.

El jutge ha dividit la investigació sobre el presumpte desviament de fons en vuit peces (una per cada entitat que va percebre subvencions suposadament irregulars de la Diputació) i en manté altres dues obertes per causes col·laterals. Una romandrà en secret. En la seva acta, el jutge concreta cada entitat que s'hi ha vist implicada i les persones que, segons el seu parer, van participar en la tramitació presumptament anòmala d'ajuts públics per a determinats projectes de cooperació internacional.

Altres subvencions

Una d'aquestes peces separades correspon a CATmón/Igman, les entitats vinculades al món sobiranista que van percebre subvencions no només de la Diputació de Barcelona, sinó d'altres institucions, com l'Ajuntament de Barcelona a l'època de CiU, i de la Generalitat. El jutge i la Guàrdia Civil sospiten que part d'aquests diners públics podria haver estat utilitzada per finançar el procés. Un dels principals implicats en aquesta causa és Víctor Terradellas, l'home que va enviar a Carles Puigdemont, abans de la declaració unilateral d'independència (DUI), un missatge en el qual l'informava de l'arribada a Barcelona d'un emissari del president de Rússia, Vladímir Putin. Terradellas es va reunir en aquest país amb un exdiputat oficialista rus, a qui va oferir donar suport a l'annexió de Crimea a canvi del reconeixement d'una Catalunya independent. En aquesta peça també hi apareix el diputat Dalmases.

Injúries o calúmnies

En paral·lel, el jutge ha desestimat l'intent de sis intendents dels Mossos d'Esquadra de personar-se com a acusació particular en relació amb la llibreta que va ser trobada a Terradellas en la qual esmentava dades personals sobre membres de la cúpula de la policia de la Generalitat. Els agents consideren que s'haurien proferit injúries o calúmnies contra ells, en haver resultat perjudicada la seva intimitat personal i professional.

Aquestes anotacions, segons el seu parer, revelen la utilització d'«un fitxer d'emmagatzematge de dades» relatives a creences religioses, ideologia, patriotisme i orientació sexual, entre d'altres. El jutge argumenta que, en tractar-se d'un delicte de caràcter «privat», la seva persecució requereix la presentació d'una querella per part de l'ofès i la celebració o l'intent de convocar un acte de conciliació previ.