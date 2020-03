Junqueras, lliure unes hores per fer classes a la Universitat de Vic

L'exvicepresident Junqueras, a l'arribada al campus de Manresa de la Universitat de Vic, on treballarà com a professor.

L'exvicepresident Junqueras, a l'arribada al campus de Manresa de la Universitat de Vic, on treballarà com a professor. EFE/Quique García

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va sortir ahir per primera vegada de presó per anar a fer de professor al campus de Manresa de la Universitat de Vic (UVic), després que la presó de Lledoners l'autoritzés a abandonar la presó tres vegades per setmana per treballar. Junqueras, condemnat a 13 anys de presó per sedició, va abandonar el centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) a les 11.08 hores en virtut de l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que permet flexibilitzar el segon grau en què el va classificar la Generalitat. La UVic està gestionada per la Fundació Universitària Balmes, que té en l'alcaldessa de Vic, Anna Erra (JxCat) –protagonista d'una polèmica recent per defensar un campanya del Govern que convida a parlar en català a aquelles persones que pel seu aspecte no ho semblin–, la presidència del patronat.

A les 16.30 hores, l'exvicepresident va abandonar el campus per desplaçar-se en cotxe fins a la presó. D'acord amb la resolució de la junta de tractament de Lledoners, d'aplicació immediata però que ha de ser avalada pel jutge de vigilància penitenciària, el líder d'ERC podrà sortir de la presó durant sis hores, tres dies entre setmana, per treballar com a docent. A l'arribada a la facultat, la vicerectora de la Universitat de Vic, Sílvia Mas, va donar la benvinguda a Junqueras, que va ser rebut amb crits de suport i aplaudiments d'estudiants concentrats a les portes del recinte.

En un missatge publicat a Twitter, Junqueras va agrair les mostres de suport rebudes: «Ensenyar i aprendre. Gràcies a tothom pel vostre suport. Us vull». També en un tuit, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va animar el líder d'ERC a seguir «endavant, amb fermesa i dignitat. Et trobem a faltar, lluitarem fins que estiguis lliure», afegia.



Des de La Moncloa

Des de Madrid, la ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, expressava el respecte de l'executiu per la decisió de la junta de tractament de la presó de Lledoners d'autoritzar la sortida de la presó tres vegades per setmana de Junqueras. I des de Barcelona, la consellera de Justícia, Ester Capella, sostenia que el seu departament ha «fet les coses bé» en referència a l'aplicació del règim penitenciari de l'article 100.2. En aquesta línia, Capella es congratulava que ja hagin accedit al règim del 100.2 set dels nou líders del procés condemnats pel Tribunal Suprem a l'octubre: «Avancem amb pas ferm i segur, seguint les decisions dels professionals dels serveis penitenciaris», ha dit.



«Espectacle degradant»

En un to ben oposat, la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, qualificava d'«espectacle degradant» per als demòcrates i la democràcia la sortida de Junqueras i criticava la «profunda corrupció intel·lectual» que suposa que Junqueras, «un condemnat per delictes contra la democràcia no penedit», pugui donar classes. El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, atribuïa la sortida de l'exvicepresident i d'altres presos independentistes a «la negociació a les taules del xantatge que s'està fent».