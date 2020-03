Torra exigeix a Torrent recuperar l'escó després de la polèmica de la JEC amb Cs i PP

Quim Torra ha exigit a Roger Torrent que li torni l'escó de diputat. El president de la Generalitat ha demanat al president del Parlament que reconsideri la decisió de retirar-li l'escó a fi de recuperar tots els seus drets com a membre de la cambra, després de les vinculacions de membres de la Junta Electoral Central (JEC) amb Cs i PP. Durant la sessió de control d'aquest dimecres al matí al Parlament, Torra també ha lamentat que Torrent no hagi protestat després que el president del grup de Cs, Carlos Carrizosa, l'hagi titllat d'"okupa". Sobre la polèmica per la relació del vocal de la JEC Andrés Betancour amb Cs, Carrizosa ha recordat que el Govern té assalariat Marc Marsal, que alhora és membre de la Junta Provincial de Barcelona.