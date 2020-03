Prop de 2.500 denúncies per agressió o abús sexual a Catalunya el 2019, la xifra més alta en els últims cinc anys

Prop de 2.500 denúncies per agressió o abús sexual a Catalunya el 2019, la xifra més alta en els últims cinc anys

Els Mossos d'Esquadra han tramitat 1.531 denúncies per abús i 967 per agressió sexual durant el 2019, la xifra "negra" més alta dels últims cinc anys. Amb aquestes dades a la mà, el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha preguntat si les dones denuncien "prou". "Jo crec que no, hem d'animar les dones a denunciar, només denunciant nosaltres podrem fer la nostra feina millor", ha apuntat. Buch ha assegurat que la lluita contra la violència de gènere és una feina que cal fer "entre tots" i ser "transversal". Amb tot, s'ha dirigit al cos de Mossos perquè siguin "els millors en prevenir assetjaments, violacions i assassinats". "Ser els millors en protegir les dones, també a l'hora d'atendre-les o acompanyar-les i detenir els delinqüents", ha dit.

"Estic convençut que serem els millors, des de la nostra vessant", ha afegit.

El conseller també ha recordat que des del Govern s'han posat en marxa iniciatives com l'enquesta masclista i de violència sexual, el protocol contra les agressions sexuals en espais d'oci o la creació d'una unitat específica dels Mossos per lluitar contra les agressions sexuals.

Buch ha pronunciat aquestes paraules durant la inauguració de la Jornada sobre delictes contra la llibertat sexual.

També ha inaugurat la jornada la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que ha explicat que l'objectiu és fer una reflexió i un debat sobre aquest tipus de delictes.

Budó ha remarcat que "malauradament" la societat perpetua les desigualtats i la discriminació de les dones "en tots els àmbits de la vida". "Es vulneren els nostres drets i això ens converteix en un col·lectiu vulnerable", ha assenyalat.

La portaveu ha apuntat també que allà on la desigualtat és "més ferotge" és en la violència sexual i ha advertit que la situació és "dramàtica".

Amb tot, ha matisat que les dones també han començat "a perdre la por" a denunciar i que ara també transcendeixen casos d'assetjament o d'abús en el món de la política o l'espectacle, àmbits "silenciats" fins fa poc.

Meritxell Budó, portaveu de la Generalitat

Budó ha destacat positivament l'aprovació de la llei espanyola del "només sí és sí" i, des del Govern, el tràmit per incloure la violència digital i institucional a la llei contra la violència masclista.

A l'inici de l'acte s'ha projectat un vídeo amb testimonis d'agressions i abús sexual, un vídeo amb el lema 'La culpa no és teva' per conscienciar que "només sí és sí". "Cada acció, cada política compta", ha conclòs Budó.