Una dona de 87 anys, primera mort per coronavirus a Catalunya

Hospital Trias i Pujol, on ha mort la dona. EFE

Una dona de 87 anys amb patologies prèvies ha mort aquest divendres a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) per coronavirus, la primera víctima mortal pel COVID-19 a Catalunya.

Ho ha anunciat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, qui han confirmat nou casos més de coronavirus, el que eleva fins als 46 el total d'afectats confirmats en aquesta comunitat.

Tal com ha explicat la cap d'Urgències del Can Ruti, Anna Carreras, encara s'estan investigant com va poder haver-se contagiat, tot i que ha descartat que viatgés a zones de risc, almenys a la Xina, l'Iran o Corea.

La víctima, que va donar positiu en COVID-19, ha mort a les 15.15 hores d'avui després d'ingressar a urgències amb un quadre greu de febre, inestabilitat termodinàmica, tensió, signes de xoc i insuficiència respiratòria.