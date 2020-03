Bassa celebra que la UGT demani el seu indult perquè la seva "prioritat" és sortir de la presó

L'exconsellera Dolors Bassa ha assegurat que acceptarà l'indult que previsiblement la UGT demanarà. "Estic encantada que demanin l'indult", ha celebrat, per afegir després que la seva "prioritat" és sortir de la presó. En una entrevista al 'FAQs' Bassa ha defensat que el fet que ella sigui a la presó "no és una condició sine qua non perquè se solucioni el conflicte i ha explicat, per tant, que busca sortir de la presó perquè pot fer "més feina al carrer que a dins". Per a l'exconsellera, però, l'indult no exclou que s'hagi d'aprovar una amnistia per a tots els represaliats i ha demanat, per tant, que a la taula de diàleg s'acordi..

"Mai he tingut l'esperit de ser un Mandela, vaig fer la feina que havia de fer i he assumit les conseqüències, però la prioritat és sortir", ha afegit, i ha explicat que agrairà molt a tothom que s'adhereixi a la petició del sindicat, on ella havia estat afiliada.



Sobre la taula de diàleg: "No és gens una enganyifa"



Bassa s'ha referit a la taula de diàleg i ha dit que ella hi ha apostat "sempre". Sobre les declaracions de la també exconsellera Clara Ponsatí, que la va qualificar d'enganyifa, ho ha negat i ha dit que no ho és "gens". Bassa ha aclarit que s'haurà de veure els resultats, però ha demanat "no deixar passar l'oportunitat". A més, ah defensat que ja ha tingut molts avenços perquè, com ha recordat, en la primera i de moment única trobada es va acceptar que es tractava d'un conflicte polític.



"Ens vam sentir molt soles"



Bassa també ha lamentat que tant ella com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell s'han sentit "molt soles" a la presó, i ha criticat que, sobretot el primer mes, el focus mediàtic es va centrar en els presos homes. "Com pot ser que estiguéssim igual, fent el mateix, i les dones no sortíem enlloc", ha dit. "Ens vam sentir molt oblidades", ha insistit Bassa, que ha conclòs que les dones, en tots els àmbits, sempre estan "menys visibilitzades".

Pel que fa a la seva sentència, Bassa ha assegurat que "es van vulnerar drets" i ha avisat que "no pararà" fins poder arribar a recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans.