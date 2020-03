FGC treballa perquè la propera dècada les dones representin el 50% dels treballadors de l'empresa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) assegura que està treballant perquè la propera dècada les dones representin el 50% dels treballadors de l'empresa, una xifra que actualment es troba en el 30%. El seu president, Ricard Font, ha destacat que des de l'any 2000 el nombre de dones ha incrementat en un 111% i ha assegurat que és una de les companyies amb més dones en plantilla. "Però no ens volem quedar només en això i hem de participar en eliminar qualsevol tipus de violència masclista a les nostres instal·lacions", ha afirmat en el marc de la pintada d'un mural a l'estació de plaça Catalunya per "posar de relleu comportaments que, encara que no ho semblin, són assetjaments".

Font, a més, també ha volgut recordar que a l'aplicació d'FGC es poden denunciar comportaments sexistes. En clau interna, el president de la companyia ha assegurat que potencien la formació per detectar comportaments inadequats i ha explicat que més de 900 persones han fet cursos per "reconèixer situacions d'assetjament" i també, en col·laboració amb Interior, per "saber actuar-hi quan es produeixen".

FGC ha informat que s'està treballant amb ajuntaments per desenvolupar "itineraris segurs" per a les dones. També han explicat que sestà canviant els pictogrames dels seients reservats per uns de "més inclusius" per trencar estereotips de gènere. En lloc d'una dona amb un nadó hi apareixerà un home i en lloc d'un home amb crosses ara serà una dona amb un braç enguixat.

Campanya 'Tolerància Zero'

L'acció, dins de la campanya 'Tolerància Zero', es repetirà demà a les estacions de plaça Espanya i de Balaguer. Mentre que aquest dissabte s'ha comptat amb la participació de la il·lustradora Cristina Daura, el diumenge seran Amaia Arrazola i Ivan Bravo qui pintaran els murals. En cada dibuix s'hi denunciarà tres situacions, que seran el contacte físic innecessari, les mirades inadequades i els comentaris sexistes.

A banda de Font, aquest dissabte també hi ha assistit la directora de l'Institut Català de les Dones, Núria Ramon.