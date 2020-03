El Suprem sosté que TV3 i Catalunya Ràdio no van ser neutrals en les eleccions del 21-D

El Tribunal Suprem ha donat la raó a la Junta Electoral Central (JEC) i ha confirmat que TV3 i Catalunya Ràdio, els mitjans públics de la Generalitat, no van ser neutrals davant les eleccions del 21-D del 2017, ja que van actuar «a favor» dels partits independentistes i «en contra» dels que van recolzar el 155. Ho sosté en una sentència la secció quarta de la sala del contenciós administratiu de l'alt tribunal, que rebutja el recurs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i avala les resolucions de la JEC.

Per al Suprem, TV3 i Catalunya Ràdio van actuar els dies previs a les eleccions del 21-D «a favor d'uns», els partits que defensaven postulats independentistes, i en «contra d'altres», els constitucionalistes que havien aprovat l'aplicació de l'article 155. El Suprem es refereix a dos «discursos» que va fer al seu programa la presentadora de El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, els dies 28 i 30 de novembre del 2017 –abans de l'inici de la campanya electoral–, al Telenotícies Vespre del 2 de desembre i a la cobertura d'una manifestació independentista del 7 de desembre a Brussel·les.

Per a la sala, les peces La Portada que Terribas va fer els dies 28 i 30 de novembre «no contenen informació, sinó opinió» i, pels termes en què s'expressen, «vénen a reflectir una mena de línia editorial del mitjà». El 28, Terribas va afirmar que havia líders polítics a la presó i altres que no podien tornar a Espanya perquè els detindrien i advertia que en la democràcia espanyola l'Estat tenia mitjans i recursos per la via econòmica, judicial, policial i legislativa perquè mai sortissin endavant. L El 30, Terribas va carregar contra el PP, PSOE i Ciutadans per negar-se a crear una comissió d'investigació per les càrregues policials de l'1-O i es va exclamar contra uns senadors del PP que havien comprat butlletes de loteria amb el número 155: «els catalans pateixen els efectes del 155, no és una anècdota divertida aquesta, trivialitzar la suspensió de l'autogovern». Per a la JEC, en la seva resolució confirmada pel Suprem, el comentari de Terribas, a les portes de l'inici de la campanya electoral, no va ser «de cap manera, neutre», sinó que va reflectir una «invectiva del tot partidista i electoralista». La sala també és crítica amb la cobertura que TV3 va fer al seu Telenoticies Vespre del 2 de desembre del 2017 amb motiu del concert «per la llibertat dels presos polítics», organitzat per l'ANC, i de la manifestació independentista del dia 7 de desembre a Brussel·les, on la televisió pública es va convertir en un «altaveu d'iniciatives de part» sense guardar proporció amb el tracte donat als altres participants a les eleccions.