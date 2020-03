La CGT i la Intersindical qualifiquen aquest 8-M de "vaga històrica"

La vaga general feminista convocada per la Confederació General (CGT) de Catalunya i també pels sindicats IAC i I-CSC, ha estat descrita com a "vaga històrica" pels sindicats, que recorden que és la primera que es realitza en un dia festiu i, per tant, no es pot comparar amb les edicions passades. Del seguiment, la CGT subratlla que ha estat del voltant del 50% al Metro de Barcelona i, entre altres afectacions, el tancament per falta de personal del Telefèric de Montjuïc, o un seguiment superior al de l'any passat a l'Hospital universitari de Bellvitge.

Per la seva part, des de la Intersindical apunten al fet que malgrat que les xifres són inferiors a les dels dos anys anteriors, "s'ha seguit avançant en la consolidació de la vaga feminista". Hi insisteixen en el fet que ha caigut en "diumenge" i no han comptat amb "cap tipus de suport dels sindicats majoritaris".

A banda de la de Barcelona, de les mobilitzacions, celebrades arreu del territori destaquen la de Sabadell, amb 4.000 manifestants; Reus, 1500; o Tortosa i Lleida, amb mig miler.



Violència policial

La CGT, en un comunicat, ha volgut denunciar la "violència policial exercida indiscriminadament" per part dels Mossos. Com a punt negatiu de la jornada, subratllen les presumptes agressions físiques i escenes de tensió que han viscut algunes manifestants a Lleida, que han acabat amb tres persones identificades; i 18 persones, aquest diumenge al matí, al barri de Vallcarca de Barcelona.

També es queixen dels "serveis mínims abusius" fixats des del Departament de Treball de la Generalitat. Al metro i autobusos de l'AMB, posen com a exemple, s'han establert en un 66%, el doble que en altres jornades de vaga general. També, afegeixen, al sector sanitari, en molts casos, s'han definit uns mínims del 100%.