Més de 300 professionals de la comunicació exigeixen «relats més plurals i feministes»

Més de 300 professionals de la informació i la comunicació s'han concentrat aquest diumenge al migdia als Jardinets de Gràcia per exigir "relats més plurals i feministes" als mitjans de comunicació i paritat als espais que generen opinió. Sota el lema "comuniquem feminismes", les comunicadores han reclamat "formació en perspectiva de gènere i de la diversitat a totes les plantilles de les empreses per aconseguir una millora substancial en el tractament informatiu" i han exigit que se superi "la bretxa salarial que persisteix al sector i que es penalitzin les empreses que no compleixin". En l'acte per reivindicar el 8-M diverses comunicadores han llegit un manifest conjunt i els titulars que voldrien veure als mitjans de comunicació.

El manifest de la concentració l'han llegit dones de la comunicació en diferents situacions laborals que han coincidit en reivindicar que "sense feminisme no hi ha periodisme". "Exigim, un any més, un tractament de les violències masclistes que no revictimitzi i que no suposi un assetjament sexual de segon ordre"; ha explicat en declaracions als mitjans la periodista i membre de l'Assemblea de Comunicadores Feministes Elena Parreño. "Que s'acabi la bretxa salarial que segueix existint als mitjans de comunicació i formació amb perspectiva de gènere per abordar la informació", ha afegit tot reclamant que "controlin més les editorials" perquè, a parer seu, "hi ha articles d'opinió que són totalment ofensius per les dones" perquè emeten opinions masclistes i estereotipades que només justifiquen més violència cap a les dones.

Els assistents a la concentració han pogut escriure i dipositar en una bústia els titulars que voldrien veure als mitjans de comunicació. "Primer any sense cap dona assassinada", ha estat un dels més repetits, tot i que també s'han recollit destacats com "La baixa de maternitat és paritària 100%" o "Espanya acaba amb la bretxa salarial".

L'acte per reivindicar el 8-M ha estat dirigit per la periodista Marta Cáceres, ha començat a les dotze del migdia i ha acabat cap a quarts de dues de la tarda i ha comptat amb diverses actuacions. La concentració ha aplegat més de 300 persones, enguany eren unes 200 menys segons els organitzadors, que ho han atribuït al fet que el 8-M hagi coincidit amb el cap de setmana.