El País de Demà vol impulsar una nova «opció electoral» catalanista

El País de Demà, l'entitat del catalanisme moderat, va aprovar ahir la formació d'una nova «opció electoral» per concórrer a les properes eleccions catalanes. Després de debatre aquesta possibilitat, una cinquantena dels seus membres, entre els quals el gironí Jordi Xuclà, Marta Pascal -que acaba de renunciar al seu escó com a senadora–, o Lluís Recoder, van avalar la necessitat d'impulsar un nou «partit no convencional», que «no repeteixi els errors del passat» i que sigui capaç d'aglutinar el catalanisme i el sobiranisme que renuncia a la via de la unilateralitat.



Garrell va explicar en sortir de la reunió que l'entitat ha aprovat l'impuls d'una nova opció electoral que assumeixi les finalitats d'El País de Demà, «un partit no convencional, que actuant en llibertat i independent de l'organització, sigui un moviment de país, que sumi i miri al futur», va assegurar en declaracions davant dels mitjans de comunicació.

El que no va concretar Garrell és si aquest salt a la política tindrà forma d'un nou partit. Tampoc va revelar quins perfils de candidats treballen, ni si «l'oferta catalanista integradora» que Ramon Espadaler (Units per avançar) feia aquesta setmana s'acabarà integrant en la iniciativa. Va admetre, això sí, «elevats graus de coincidència» amb la formació d'Espadaler.