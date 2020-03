Un home de 97 anys i una dona de 88 eleven a tres els morts per coronavirus a Catalunya

Un home de 97 anys i una dona de 88 anys han mort en les darreres hores per coronavirus a Catalunya, de manera que són tres les víctimes per la malaltia covid-19. L'home, amb diverses patologies prèvies, vivia en una residència a la capital catalana i, mentre s'esperen els resultats de l'estudi de contactes, s'han aïllat les persones d'aquest centre amb patologia prèvia associada a problemes respiratoris i també la persona amb qui compartia habitació. El Departament de Salut també ha confirmat 23 nous casos de coronavirus, entre els quals un nadó de sis mesos i un d'un any, que estan aïllats a casa en estat lleu. En total hi ha 101 afectats per covid-19 a Catalunya i 25 són professionals sanitaris.

L'ancià que ha mort per coronavirus es trobava ingressat en un centre hospitalari de Barcelona des de divendres passat i va morir aquest diumenge, segons informa el Departament de Salut. A la residència, a més d'aïllar les persones amb patologies prèvies respiratòries i la que compartia habitació amb ell, s'ha fet una neteja antisèptica a la planta on residia la víctima. Els departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies van presentar divendres unes recomanacions generals per extremar la precaució a les residències per evitar contagis del virus, com no visitar aquests centres si es té febre o s'ha estat en zones de risc, entre altres mesures.

La segona víctima és una dona de 88 anys, que patia una pneumònia i una insuficiència respiratòria. Va començar a tenir símptomes el 27 de febrer i va ingressar a un hospital de Barcelona divendres passat, on ha mort aquest dilluns.

Segons va informar Salut divendres passat, a Catalunya hi ha més d'un centenar de professionals sanitaris aïllats a casa per prevenció després d'haver estat en contacte amb persones diagnosticades de covid-19. El departament informa aquest dilluns que 25 professionals sanitaris han donat positiu en la prova de la malaltia.

Entre les mesures preventives d'higiene genèriques per protegir-se de malalties respiratòries, hi ha rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com ara tos o esternuts; mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida i evitar compartir menjar o estris -coberts, gots, tovallons, mocadors...- i altres objectes sense netejar-los degudament. A Catalunya, no s'han de prendre precaucions especials amb els animals ni amb els aliments per evitar la infecció. En cas de qualsevol dubte, les autoritats sanitàries demanen trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut.