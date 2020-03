Rufián afirma que ERC acudeix a la taula de diàleg amb el Govern sense «enganyar ningú»

El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, considera que s'ha produït un «canvi de paradigma» després que el PSOE acceptés una consulta en l'acord per crear la taula de diàleg. En aquest context, va deixar clar que el seu partit «no enganya ningú» i que acudeixen a la taula amb la intenció que aquesta consulta inclogui l'opció de la independència.

Rufián també va admetre que seria partidari que es pugui votar una proposta que sorgeixi de la taula, tot i que els independentistes no hi estiguin d'acord i demanin votar «no». En aquest sentit, va argumentar que, si es pot celebrar una consulta pactada, se'n pot fer una segona.

El dirigent d'ERC va posar en valor l'últim punt de l'acord que van signar amb el PSOE de cara a la creació de la taula de diàleg. Va lamentar que no s'hagi publicitat prou, quelcom que va atribuir a la «voràgine» en què es viu, però ho va considerar «molt important», sobretot per al futur, perquè, va al·legar, «canvia el paradigma totalment».

«Que nosaltres puguem arribar a pactar la consulta amb l'Estat o que d'aquesta taula en sorgeixi una consulta, crec que és un canvi de paradigma total», va reiterar, i per això va considerar que s'estan vivint «dies històrics que cal preservar com sigui».

Per part seva, l'exconsellera de Treball de la Generalitat Dolors Bassa, condemnada pel Tribunal Suprem a dotze anys de presó pel procés, va respondre l'exconsellera fugida d'Espanya i ara eurodiputada Clara Ponsatí, qui la setmana passada, en un acte a Perpinyà, va assegurar que la taula de diàleg és «un engany» i que, prèviament, va declarar que el Govern de la Generalitat de 2017 «anava de farol». Segons la seva opinió, «mai» es va anar de «farol» i el procés buscava «diàleg», però no va ser possible perquè «no hi havia ningú» a l'altra banda. Per això, la taula «no és un engany, és el que sempre s'ha buscat».



Sortir de la presó, «prioritat»

Bassa va assegurar que acceptarà si se li concedeix l'indult que tramita el sindicat UGT perquè la seva «prioritat» és ara «sortir de la presó». El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, va anunciar al gener que la central sindical demanarà l'indult de Bassa, exlíder del sindicat a Girona.

«A la taula de diàleg -va afegir- s'ha demanat l'amnistia perquè, si el que volen és que sigui un punt zero per començar a negociar, hi ha d'haver una amnistia de tothom. Ara bé, que jo estigui a la presó és condició indispensable perquè se solucioni el conflicte? Jo crec que no».



Abascal carrega contra el Govern

D'altra banda, el president de Vox, Santiago Abascal, va acusar el Govern de Pedro Sánchez de passar «d'il·legítim a criminal» i haver-se convertit en «còmplice» de «colpistes i dictadors» que volen «destruir Espanya, la seva unitat, la seva prosperitat i la seva llibertat».