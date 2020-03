Coronavirus a Catalunya: 18 casos greus d'un total de 125 positius

Catalunya registra un total de 125 positius de coronavirus, segons l'últim balanç del Departament de Salut, que ha informat de 24 casos nous. D'entre el total de casos, 18 estan en estat greu.

El telèfon 061 està rebent un allau de trucades, que han crescut de forma extraordinària en els últims dies. De fet, aquest mateix dilluns en va rebre prop de 18.000, quan la mitjana del 2019 és de 6.700 trucades diàries.

A Espanya, hi ha 35 persones mortes i 135 altes. La Comunitat de Madrid ha arribat ja als 782 positius i continua sent el territori amb més persones contagiades. El País Basc en registra 195 i La Rioja, 144. Aquests territoris són els que han aprovat total o parcialment mesures restrictives com ara el tancament d'escoles i universitats. Catalunya és la quarta comunitat en nombre de positius. Ceuta i Melilla són els únics territoris que no registren de moment cap cas.