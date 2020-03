A Catalunya hi ha 124 casos de coronavirus i en el conjunt d'Espanya, 1.622

El Ministeri de Sanitat ha xifrat en 124 els casos de coronavirus detectats a Catalunya i en 1.622 el total de l'Estat. Són dades actualitzades a les 13 hores.

Hi ha 35 persones mortes i 135 altes. La Comunitat de Madrid ha arribat ja als 782 positius i continua sent el territori amb més persones contagiades. El País Basc en registra 195 i La Rioja, 144. Aquests territoris són els que han aprovat total o parcialment mesures restrictives com ara el tancament d'escoles i universitats. Catalunya és la quarta comunitat en nombre de positius. Ceuta i Melilla són els únics territoris que no registren de moment cap cas.