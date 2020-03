Catalunya descarta tancar escoles però limitarà les activitats entre centres educatius

El Govern descarta de moment tancar escoles pel coronavirus, com sí que han fet d'altres comunitats autònomes, però sí que limitarà activitats extraescolars en el cas que hi participin alumnes de més d'un centre.

En roda de premsa després de la reunió setmanal del consell executiu, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que els positius registrats a Catalunya per coronavirus són "molt inferiors" als detectats a d'altres punts d'Espanya i que, a més, en tots els casos es pot determinar la seva "traçabilitat" així com els "contactes" que han mantingut els afectats.

Budó ha assenyalat que la "prioritat" de l'executiu és "protegir" el personal sanitari per "garantir el màxim d'efectius possibles" per tallar aquesta infecció, així com a la resta de professionals d'altres "serveis essencials" com personal de seguretat i emergències.

També prepara "plans de contingència" perquè "el transport públic no es paralitzi" i per això mantindrà reunions amb el sector i va dibuixar escenaris per si, tot i l'esforç, "hi hagués baixes de personal significatives".

El Govern ha frenat d'altra banda la participació d'alumnes -d'universitat o formació professional- en pràctiques en centres sanitaris, al mateix temps que ha llançat diverses "recomanacions" a treballadors de residències de gent gran o d'acollida de menors.

"No tenim per què aplicar mesures que s'han aplicat a d'altres comunitats autònomes", ha insistit Budó, que en tot cas ha traslladat que el govern català està resolt a fer el necessari per evitar que el virus "es propagui de manera exponencial".

La portaveu ha recordat en última instància que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat una reunió a Palau amb els grups parlamentaris per explicar l'evolució de virus en terres catalanes.

Ha reconegut finalment que pot ser que el temps d'espera del 061 sigui a hores d'ara "més llarg de l'habitual" i ha dit que si així és el Departament de Salut ja prendrà les mesures que consideri oportú per solucionar-ho.