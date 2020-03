Jordi Turull surt de la presó de Lledoners per treballar

L'exconseller Jordi Turull ha sortit aquest dimarts al matí per primer cop de la presó de Lledoners per treballar en un bufet d'advocats de Terrassa. Ho ha fet una mica abans d'un quart de nou en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, tal i com va acordar la setmana passada la Junta de Tractament de la presó.

L'han recollit la seva dona i la seva filla. Tots tres han sortit caminant i s'han dirigit a l'aparcament, on han agafat el cotxe en direcció a Terrassa. Ell anava de copilot. Turull podrà sortir del centre penitenciari dotze hores al dia de dilluns a divendres. Dilluns va sortir de la presó Josep Rull, també per treballar.

De fet, tots els presos independentistes ho han pogut fer ja per diferents motius, ja sigui per treballar, per fer voluntariat o per cuidar de familiars.