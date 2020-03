Josep Rull surt de la presó per treballar a Mútua de Terrassa

L'exconseller de JxCat Josep Rull va sortir ahir de la presó de Lledoners (Bages) cap a les 08.15 hores després d'haver-se-li aplicat l'article 100.2 del reglament penitenciari i va anar a treballar a la Mútua de Terrassa, on va ser rebut per desenes de persones al crit de «llibertat». En sortir de la presó, un somrient Rull, acompanyat per la seva dona, va saludar els mitjans gràfics que es van apropar fins al centre penitenciari per captar el moment. «Avui surto de Lledoners amb el cap ben alt per la tasca feta amb tants de vosaltres. No surto lliure, encara, tot i que em sento com a tal. Lliure de pensar, lliure d'escoltar i parlar, lliure de compartir l'anhel de viure en un país lliure. Gràcies pel vostre escalf. Seguim», va escriure Rull al Twitter.

Poc després, l'exconseller va arribar a la seu de Mútua de Terrassa, al carrer Sant Antoni, 39 d'aquesta localitat, acompanyat de la seva dona i del conseller que el va rellevar al capdavant del Departament de Territori de la Generalitat, Damià Calvet. Desenes d'independentistes esperaven l'arribada de Rull a Terrassa, on el van aclamar al crit de «llibertat» mentre l'aplaudien, el saludaven, l'abraçaven i li feien petons, durant un recorregut de pocs minuts a peu fins que va arribar a l'edifici de Mútua de Terrassa.



«Sí» del jutge al permís de Bassa

El jutge de vigilància penitenciària ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i ha avalat l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a l'exconsellera Dolors Bassa, que li permet sortir tres dies a la setmana, vuit hores la jornada, per tenir cura de la seva mare. En una interlocutòria, el titular del jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya aprova l'aplicació del 100.2 que la presó de Puig de les Basses, a Figueres, va concedir a Bassa, de qui destaca el seu «personal convenciment» per la via de la negociació, i que a l'octubre del 2017 era més favorable a anticipar eleccions.