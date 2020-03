Un mort i sis ferits en una explosió en una indústria de productes químics a Barcelona

Bombers de Barcelona treballant a la zona de la Verneda on hi ha hagut una explosió

Una persona ha mort aquesta tarda en una explosió en una indústria de productes químics al polígon Montsolís de la Verneda de Barcelona. Vuit unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atenen sis persones amb afectacions de diversa consideració. L'edifici està situat al número 50 de la Via Trajana, al districte de Sant Martí. Hi ha onze dotacions dels Bombers de Barcelona que treballen en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha situat en estat d'emergència el pla Plaseqcat i està en contacte amb els Bombers de Barcelona i amb l'empresa per confirmar el tipus de productes afectats en l'explosió.