Budó acusa Exteriors: el protocol «no es va activar correctament»

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va defensar ahir que el protocol de la Generalitat per als casos d'assetjament sexual no ha fallat, ja que es va activar en el moment que es va tenir coneixement dels fets, el dilluns passat: «El que ha fallat no és el protocol, no ha tingut temps ni de fallar. El que ha fallat és que no es va activar de la manera correcta», va indicar, tot incidint que va ser precisament aquesta mala gestió la que va conduir a la dimissió del conseller d'Afers Exteriors, Alfred Bosch.

Budó va explicar que no es va alertar el departament de funció pública quan així ho estableix el protocol, per la qual cosa va defensar aquesta eina de la Generalitat, que ha servit per obrir 25 casos des que es va crear l'any 2015, tot i que Budó va rebutjar especificar-los perquè protegeixen la identitat de les víctimes i també dels agressors, per si finalment es descarta el cas. Així, Budó va descartar revisar aquest protocol, tot i que va admetre que potser s'hauria d'impulsar una campanya ferma perquè totes les víctimes d'assetjament sexual denunciïn els seus agressors: «Potser això ha fallat, aquesta desprotecció de les treballadores, però el protocol no ha fallat, perquè s'ha activat quan n'hem tingut coneixement», va indicar.

La representant del Govern va garantir que si la investigació conclou que s'han de derivar altres responsabilitats per aquest cas, el Govern les exercirà: «Aquest és el nostre compromís. Quan sigui el moment i veiem les conclusions que es deriven de la investigació, es prendran les mesures oportunes», va garantir. La consellera, que va afirmar desconèixer quants casos d'assetjament van tenir lloc a la conselleria de Bosch i que precisament s'està investigant, va assegurar que han demanat promoure aquesta investigació amb la «màxima celeritat, perquè és un tema molt greu, gravíssim, de fet».

A l'espera que ERC proposi en les properes hores el substitut de Bosch, Budó va explicar que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, s'encarrega temporalment del seu despatx, tot i que no té responsabilitats com la de convocar la taula bilateral entre el Govern central i el de la Generalitat, que corresponia a Bosch. Encara no està clar qui serà l'encarregat de convocar-la, tot i que preveu que ho faci el substitut de Bosch.

Preguntada sobre si el president del Govern va demanar a l'exconseller aquest dilluns que dimitís, Budó va explicar que el que Quim Torra li va demanar va ser que fes una «reflexió per veure si podia o no ser sostenible» al capdavant del departament. Hores després, i després d'haver-ho consultat amb Esquerra, Bosch va abandonar el càrrec.



Continuar investigant

La diputada de la CUP Maria Sirvent considera que la dimissió de Bosch no ha de servir per tancar el cas de suposat assetjament sexual a Exteriors, sinó d'aprenentatge. «Especialment pels homes que ostenten una situació de poder i que no assumeixen la seva responsabilitat», va afegir. Per la seva banda, la diputada del PSC Alícia Romero va retreure al president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, que a través d'un tuit parlés «d'autoexigència molt alta»: «Senyor Sabrià, autoexigència hagués estat posar-ho en coneixement quan es va saber el primer cas», li va retreure. Des de Cs, David Mejía va demanar que «ningú quedi impune», mentre que Catalunya En Comú va exigir una investigació per aclarir la «mala gestió» del cas.