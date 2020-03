Un expert creu que podria haver-hi 700 casos de coronavirus sense diagnosticar a Catalunya

L'investigador de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona Oriol Mitjà ha alertat avui que podria haver-hi uns 700 casos de covid-19, la malaltia que causa el coronavirus SARS-COV-2, sense diagnosticar a Catalunya.

En una entrevista a l'emissora RAC1, el metge que va descobrir el tractament per curar la malaltia del Pian s'ha mostrat partidari de prendre mesures més dràstiques, com tancar escoles i superfícies comercials.

"Crec que podria haver-hi 700 casos més que no s'estan diagnosticant perquè no es fa la prova a tothom. Per això volem ampliar les proves de test. És important perquè aquestes persones segueixen sent infeccioses", ha advertit Mitjà.

Segons l'especialista, "de moment, les mesures no han estat suficients i no han acabat de funcionar perquè no fan retrocedir la corba d'incidència i calen mesures addicionals, que farien que el nombre de casos absoluts no augmenti tan ràpidament i que doni temps que el sistema sanitari pugui atendre aquests casos".

Per això, s'ha mostrat a favor de cancel·lar tots els esdeveniments massius, evitar aglomeracions en metres, evitar ascensors, tancar superfícies comercials i potenciar el teletreball.

Mitjà ha assegurat que els nens "no pateixen la malaltia greu però són portadors i les escoles no deixen de ser un espai en què els nens comparteixen durant moltes hores. Tancar les escoles és una bona opció, sobretot per a la transmissió".

"El nombre de casos augmentarà sí o sí i hem de prendre les mesures perquè no continuï passant. Com més aviat ho fem, abans aturarem la malaltia", ha recalcat el metge, partidari de "prendre mesures extraordinàries durant uns dies".

"Per saber si ho estem fent bé -ha afegit- hem de mirar el nombre de reproduccions, el nombre de casos que cada persona infecta. Avui estem en un 2,6 per persona, que és bastant dolent. Per tant, les mesures a dia d'avui són insuficients".

Segons Mitjà, "a Itàlia estan en 1,7 i a la Xina per sota de l'1. Si una persona infecta menys d'una, la corba disminueix. A dia d'avui, aquí podem esperar que el nombre de casos en augmenti els propers 7 dies. Ara estem diagnosticant 25 casos cada dia i en els propers diagnosticarem entre 40 i 50 cada dia".

"El que passi dependrà de les mesures que prenguem. Sabem que les persones diagnosticades avui van ser infectades fa 7 dies, per això sabem que la xifra continuarà creixent la setmana que ve", ha dit per acabar.