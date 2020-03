El Govern assegura que "no hi ha cap motiu" per a un tancament global d'escoles

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dimecres que actualment "no hi ha cap motiu" per portar a terme un tancament global d'escoles a Catalunya pel coronavirus.

"Farem el que les autoritats sanitàries ens diguin", ha apuntat el conseller en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en què ha apuntat que si es recomana prescindir de les activitats extraordinàries no lectives "ni necessàries".

En aquest sentit, ha matisat que fa a les activitats on convergeixen diversos col·legis com ara excursions i visites on pugui haver-hi aglomeracions, i ha detallat que tot i que hi ha personal docent confinat, les xifres "són molt baixes".