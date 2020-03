Les noves mesures del govern contra el coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que a partir de dijous quedaran prohibits els actes on hi participin més de 1.000 persones, ja siguin a l'aire lliure o en un recinte tancat. Els actes en espais tancats de menys d'un miler d'assistents es podran celebrar només si s'ocupa un terç de l'aforament. Tots els esdeveniments esportius es jugaran a porta tancada. Si hi ha menors d'edat podran estar acompanyats. Totes aquestes mesures duraran 15 dies però es podran allargar. En les properes hores s'establiran les mesures en l'àmbit de l'administració pública. "És possible que en els pròxims dies es prenguin mesures més dràstiques i contundents de les que s'han pres fins ara. Demanem comprensió", ha conclòs Torra.