Salut insta els hospitals i els CAP a ajornar proves i visites pel coronavirus

La Conselleria de Salut ha traslladat als centres d'atenció primària (CAP) la instrucció de reprogramar, sota criteri clínic, les consultes no urgents, fomentar l'atenció no presencial i en el cas dels hospitals ha recomanat limitar el nombre d'acompanyants i visitants. Es tracta d'una mesura que pretén donar marge al sistema de salut davant el creixement de casos de coronavirus.

En una roda de premsa, la directora de l'àrea sanitària de CatSalut, Xènia Acebes, no ha descartat que, davant la necessitat de més professionals, es demani a sanitaris jubilats que tornin a exercir.

Acebes ha indicat que aquestes mesures es prenen per protegir els professionals i reorganitzar el sistema per oferir l'atenció adequada als pacients.

La directora ha assenyalat que aquesta mesures desplegades avui poden anar canviant en funció de com evolucioni la situació.

En el cas de l'atenció primària, es demana fomentar tots els canals d'atenció no presencial, ja siguin telefònics o per internet; tenir les agendes més flexibles, deixant espai per a l'atenció no programada; i reprogramar, sota criteri clínic, les proves rutinàries que no siguin urgents o que representin un major risc de contagi, com les obturacions dentals o les espirometries.

Pel que fa als hospitals, la decisió de reprogramar consultes es deixa a criteri de cada centre, però es recomana limitar al màxim el nombre d'acompanyants a persones que acudeixen per a qualsevol prova, així com les visites de familiars i coneguts d'ingressats.

"Volem agrair la generositat, implicació i compromís de tots els professionals del nostre servei sanitari", ha destacat Acebes, que també ha apel·lat a la responsabilitat i solidaritat de la ciutadania "per fer front a aquests escenaris que vénen a partir d'ara".

En un comunicat firmat pel gerent, Josep Maria Argimon, l'ICS recomana desprogramar proves com espirometries, garbellaments de fons d'ull i obturacions dentals. Així mateix, inclou en aquestes visites que recomana anul·lar aquelles comunitàries i grupals, especialment les dirigides a població d'edat avançada i a nens, com són les revisions bucodentals a les escola.

L'ICS insta els professionals de la salut pública catalana a treballar amb «agendes flexibles» per deixar espai per atendre «demanda no programada» i «potenciar l'atenció sanitària no presencial». Anuncia que ben aviat publicaran un nou procediment de programació telefònica per evitar visites que no requereixin el desplaçament per part del pacient.

En la mateixa línia, s'insta a suspendre fins a nou avís l'accés als centres sanitaris de personal extern, com ara persones en pràctiques, voluntaris i visitadors mèdics.

L'epidemiòleg Antoni Trilla apressa a ajornar les proves rutinàries

El comunicat de l'ICS es produeix després que el col·lectiu de metges catalans hagi reclamat la suspensió de visites rutinàries i no urgents. Ho havien reclamat el Col·legi de Metges de Barcelona, el Col·legi de Metges de Catalunya i l'epidemiòleg Antoni Trilla, entre d'altres.

El col·lectiu mèdic ha aprofitat per reclamar al Govern central i al català una injecció de diners en la sanitat pública, que es veu «més al límit» davant l'epidèmia de coronavirus.