Salut insta els hospitals i els CAP a ajornar proves i visites pel coronavirus

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha demanat als hospitals catalans i als CAP que, «tenint en compte la situació actual d'infecció per coronavirus», ajornin proves i visites no urgents. Segons informa El Periódico, en un comunicat, l'ICS remarca que s'ha de «reduir la transmissió de la malaltia i implementar mesures de contenció de l'activitat», i per això recomana desprogramar aquelles proves rutinàries que es puguin ajornar i representin més risc de contagi. Fonts oficials asseguren que aquesta consigna ha sigut traslladat a tot el sistema públic de salut catalana.

En un comunicat firmat pel gerent, Josep Maria Argimon, l'ICS recomana desprogramar proves com espirometries, garbellaments de fons d'ull i obturacions dentals. Així mateix, inclou en aquestes visites que recomana anul·lar aquelles comunitàries i grupals, especialment les dirigides a població d'edat avançada i a nens, com són les revisions bucodentals a les escola.

L'ICS insta els professionals de la salut pública catalana a treballar amb «agendes flexibles» per deixar espai per atendre «demanda no programada» i «potenciar l'atenció sanitària no presencial». Anuncia que ben aviat publicaran un nou procediment de programació telefònica per evitar visites que no requereixin el desplaçament per part del pacient.

En la mateixa línia, s'insta a suspendre fins a nou avís l'accés als centres sanitaris de personal extern, com ara persones en pràctiques, voluntaris i visitadors mèdics.



L'epidemiòleg Antoni Trilla apressa a ajornar les proves rutinàries

El comunicat de l'ICS es produeix després que el col·lectiu de metges catalans hagi reclamat la suspensió de visites rutinàries i no urgents. Ho havien reclamat el Col·legi de Metges de Barcelona, el Col·legi de Metges de Catalunya i l'epidemiòleg Antoni Trilla, entre d'altres.

El col·lectiu mèdic ha aprofitat per reclamar al Govern central i al català una injecció de diners en la sanitat pública, que es veu «més al límit» davant l'epidèmia de coronavirus.