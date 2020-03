Catalunya registra 135 nous casos de coronavirus i eleva el total a 316

Catalunya ha registrat en les últimes hores 135 nous casos de coronavirus i el total s'eleva a 316, 25 dels quals en estat greu. Són les últimes dades del Departament de Salut, actualitzades aquest dijous a la tarda. Des de l'inici de la pandèmia, han mort a Catalunya sis persones amb la malaltia Covid-19, tres de les quals en el brot d'Igualada. Les víctimes d'aquest brot eren una dona de 71 anys; una de 83 i un home de 86, tots ells amb patologies prèvies importants. Pel que fa als professionals sanitaris, 49 tenen la malaltia i 400 es troben aïllats a casa com a mesura preventiva per haver estat en contacte amb persones diagnosticades amb Covid-19. Paral·lelament, tres persones han rebut l'alta mèdica.

Salut demana a la població que segueixi les mesures d'higiene genèriques per protegir-se davant de malalties respiratòries, com són rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; evitar el contacte estret amb persones que tinguin símptomes respiratoris, com tos o esternuts; mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda; tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. També, evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament. A Catalunya, no s'han de prendre precaucions especials amb els animals ni amb els aliments per evitar aquesta infecció.

També recorda que en cas de qualsevol dubte, s'ha de trucar al 061 Salut Respon o consultar el web Canal Salut.