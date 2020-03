Ciutadans reclama que el telèfon 061 sigui gratuït mentre duri la crisi

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va exigir que el telèfon públic d'atenció sanitària, el 061, sigui gratuït a Catalunya mentre duri la crisi del coronavirus, i va proposar també «una moratòria en el pagament d'impostos» del sector turístic al·legant que «suportarà amb més cruesa» els efectes del coronavirus.

Carrizosa va aprofitar una atenció a la premsa per reclamar que el 061 no tingui un cost per a l'usuari en ple brot de Covid-19: «És intolerable que es recomani a la població que es quedi a casa i que qui necessiti ajuda hagi d'agafar el telèfon i se li estiguin cobrant nou o deu euros», va manifestar. Així mateix, va demanat a la Generalitat que» col·labori i es coordini» amb l'Estat per fer front al coronavirus: «Això és una crisi supranacional», va advertir el líder taronja.