Els morts per coronavirus a Igualada ja són 3 i els infectats, 49

El brot de coronavirus a Igualada ha empitjorat i la xifra de casos ha pujat de 20 a 49, entre els quals hi ha 33 professionals sanitaris i tres morts. Davant d'aquesta situació, l'alcalde, Marc Castells, ha exigit que es reforci la plantilla de l'hospital, on actualment hi ha 200 professionals aïllats per culpa del virus.

Castells ha anunciat una nova injecció de mesures per evitar la propagació del coronavirus. Entre elles, es faran controls als accessos dels mercats per evitar aglomeracions i també s'anul·la el transport interurbà entre Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. L'alcalde no descarta que, en les pròximes hores, es puguin posar en marxa noves mesures.