Salut reconeix que "tard o d'hora" arribarà la circulació "massiva" del coronavirus

El director general de Professionals de la Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha afirmat que "de manera majoritària" es coneix la traçabilitat dels casos detectats fins ara de coronavirus a Catalunya però ha reconegut que "tard o d'hora" arribarà la circulació "massiva" del virus.

En declaracions a TV3, Ramentol ha afegit que quan aquesta situació arribi "s'hauran de prendre noves mesures". Sobre el brot detectat a Igualada, ha apuntat que té "trets d'excepcionalitat" i que no es correspon amb la situació epidemiològica que es viu actualment a Catalunya. D'altra banda, ha dit que s'aturaran les rotacions de metges residents entre centres i que no es descarta incrementar les hores de feina d'alguns professionals.

El director general ha afirmat que els professionals sanitaris són "un dels col·lectius més sensibles" davant d'un agent contagiós com ho és el coronavirus i ha expressat la preocupació perquè una situació com la viscuda a l'Hospital d'Igualada "passi en qualsevol centre sanitari". Per això, ha defensat que la gestió de l'emergència té en el seu epicentre aquests professionals.

Actualment hi ha una vintena de casos positius entre professionals sanitaris i uns 400 aïllats preventius. Ha afegit que els serveis de vigilància epidemiològica s'han reforçat amb més de 130 infermeres i més de 30 epidemiòlegs. A més, s'està concentrant la gran capacitat de compra en l'adquisició de material de protecció individual per a que tots els professionals sanitaris que puguin estar en contacte amb casos sospitosos de coronavirus en tinguin.



S'aturen les rotacions de residents

Una de les mesures que Salut posarà en marxa a partir d'aquest dijous és l'aturada de les rotacions de metges residents "a criteri dels centres per concentrar l'esforç laboral en el centre d'origen". No ha descartat però que en el cas de l'Hospital d'Igualada es puguin portar professionals d'altres centres tenint en compte la situació particular.

Sobre aquest cas, ha apuntat que la investigació epidemiològica està en marxa des de fa poques hores i que seria "prematur" extreure'n conclusions. Pel que fa als aïllats, ha apuntat que el protocol no ha variat i que se li donen instruccions de monitorització de la temperatura i control de símptomes, que si apareixen faran que se'ls faci la prova per descartar el covid-19.

Ara per ara, el centre hospitalari continua funcionant tot i que hi ha activitats que impliquen població fràgil, com els tractaments de diàlisi, que s'estan derivant a altres centres mèdics del territori. Ha afegit que tancar el centre "no es pot descartar" però que ara per ara "no sembla la primera opció".

D'altra banda, no ha descartat que es pugui fer ús de llits del sistema sanitari privat en el conjunt de Catalunya, per complementar els 13.000 llits hospitalaris públics, i ha assegurat que l'àmbit privat "s'ha posat a disposició" i hi ha voluntat de col·laboració. "És una lluita de país", ha declarat.

Ramentol ha volgut posar distància entre la situació d'Igualada i la que es viu en el conjunt de Catalunya, on "en la gran major part" dels casos es coneix la traçabilitat. Ha reconegut però que a mesura que aquests augmenten és "més difícil fer una investigació epidemiològica ràpida". Ha insistit però que es continua en fase de contenció i que s'arribarà a la mitigació "quan s'hagin pres totes les mesures a prendre".

Seguint estudis científics, ha apuntat que entre un 60 i un 70% de la població és "susceptible d'adquirir el virus" però que en el 80% dels casos serà amb quadres lleus.

Sobre si el 061 està col·lapsat, Ramentol ha demanat fer un "ús racional" d'aquest servei després que el passat dilluns s'assolissin les 18.000 trucades. Sobre les crítiques pel fet que sigui un telèfon de pagament, ha assegurat que Vicepresidència "està estudiant" la possibilitat que sigui gratuït i ha remès a la roda de premsa convocada per aquest dijous.