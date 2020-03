Educació prepara el tancament d'escoles i instituts a partir de dilluns pel coronavirus

El Departament d'Educació ultima el tancament d'escoles i instituts tant de la xarxa pública com de la concertada a partir de dilluns que ve, 16 de març, com a mesura de contenció davant la pandèmia de coronavirus. La conselleria que dirigeix Josep Bargalló prepara una ordre per aclarir les mesures a prendre. També es decretarà el tancament per a les escoles superiors de música, les d'idiomes i les d'adults, i està previst que les universitats segueixin el mateix camí.

Aquest dijous ja hi ha a Catalunya uns 17.000 alumnes sense classe després d'haver-se detectat diversos contagis de covid-19 en alguns centres. A la comarca de l'Anoia es van clausurar les aules després d'un brot a l'entorn de l'Hospital d'Igualada. També s'han tancat escoles a El Prat de Llobregat, Sabadell i Badalona.