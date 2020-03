Catalunya tancarà a partir de demà totes les escoles, instituts i universitats

El Govern tancarà a partir de demà divendres totes les escoles, instituts i universitats de Catalunya. Es tracta d'una mesura que s'estava estudiant en les últimes hores i que finalment s'ha decidit adoptar per frenar la transmissió del coronavirus. Catalunya segueix així l'exemple de la Comunitat de Madrid i d'Euskadi.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha confirmat aquest dijous al migdia que ha ordenat el tancament d'escoles, instituts i universitats a partir d'aquest divendres i amb una durada d'almenys 14 dies.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha puntualitzat que no hi ha cap ordre de confinament dels infants a casa, sinó que el que es vol és "baixar el ritme" i "reduir la mobilitat" de la població. "Els infants poden anar als parcs, però segur que ja hi aniran d'una manera molt diferent i, per exemple, quan tornin a casa es rentaran les mans, que és la millor manera d'evitar contagis", ha explicat. Una altra de les recomanacions en què s'està insistint és la d'evitar aglomeracions i per això ja es van suspendre les activitats amb més d'un miler de persones i la limitació a un terç de l'aforament en els altres casos.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que també estan treballant en propostes perquè es redueixi l'activitat laboral a través de flexibilització dels torns i teletreball. S'esperen més detalls d'aquesta mesura en les properes hores, així com la de reduir a un terç l'accés d'usuaris al transport públic.

El pla Procicat ha passat de fase d'alerta a fase d'emergència 1 (la quarta i última fase del pla és l'emergència 2), que permet activar mesures concretes a tot el territori.

"Baixar el ritme" a Catalunya

Els responsables polítics han confirmat el tancament d'escoles en una roda de premsa en el marc de la reunió del pla del Procicat pel coronavirus. Torra ha afirmat que "cal baixar el ritme per aturar la pandèmia" del coronavirus i "evitar el col·lapse del sistema sanitari" davant d'una situació "extraordinària que requereix la col·laboració de tothom i una dosi de comprensió", ha demanat.

L'objectiu principal és "protegir al màxim" el sistema sanitari, i els seus professionals, perquè estigui preparat per l'augment de casos que encara es preveu pels propers dies. Es tracta, ha dit Torra, de "guanyar temps" a la propagació del virus.

La titular de Salut ha justificat les mesures anunciades en les darreres hores després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés aquest dimecres la pandèmia del coronavirus i amb l'objectiu d'"avançar-se a situacions complicades". També ha assenyalat que volen "tenir energies" per abordar el cas específic d'Igualada, diferent de la resta de territori, amb un brot que ha causat la mort de tres persones; que registra 49 casos de covid-19, amb 33 professionals sanitaris afectats, i que afecta sobretot l'hospital d'aquesta ciutat.

Vergés s'ha fet càrrec de la "comprensió extra" que es demana a la ciutadania amb aquestes mesures, que tenen una vigència de mínim 14 dies, i ha recalcat que mai abans s'havia abordat una situació d'emergència amb aquesta durada i amb una afectació generalitzada.

El president ha apel·lat a la "responsabilitat individual" i a la "lluita compartida" i s'ha mostrat confiat que es resoldrà la situació i que "la societat catalana donarà exemple de la seva capacitat de superació". El Govern celebrarà una reunió extraordinària aquest dijous al vespre per desplegar mesures que acompanyin les anunciades aquest migdia i avaluar-ne d'altres.