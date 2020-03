Confinen 76.000 veïns d'Igualada i de tres municipis més

La Generalitat va ordenar el confinament de 76.000 veïns dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena a partir d'ahir a la mitjanit. La mesura es pren per intentar contenir el brot de coronavirus que hi ha a la zona, amb 58 casos confirmats segons l'últim balanç de Salut. D'altra banda, a Catalunya ahir es van registrar 135 nous casos de coronavirus –dels quals 25 són greus– cosa que eleva el total d'afectats a 316. A Girona ahir es van detectar tres nous casos de coronavirus. Es tracta d'un home de 45 anys resident a la Selva, d'un de 42 anys que viu al Baix Empordà, i d'un de 48 del Gironès. Pel que fa a la Selva, es tracta d'un home de 45 anys veí de Lloret de Mar i és familiar de la dona de 48 anys confirmada dimecres. A Espanya hi ha més de 3.000 casos