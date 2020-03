Educació estudia facilitar càterings freds a les famílies amb beques menjador

El Departament d'Educació està estudiant facilitar càterings freds a les famílies que tenen concedides beques menjador durant el tancament d'escoles pel coronavirus. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest divendres es reuniran amb el Departament de Treball, Creu Roja i Càritas, així com amb empreses que gestionen els menjadors, "per trobar una solució que no és gens fàcil" per aquestes 120.000 beques menjador que afecten 3.000 famílies. D'altra banda, ha explicat que s'està estudiant cas per cas el tancament de les escoles especials per decidir si tancar-les suposa més perjudicis que mantenir-les obertes per als alumnes, avaluant també els riscos per als treballadors.