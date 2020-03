El fiscal s'oposa que Junqueras surti de la presó: «És primordial reeducar-lo»

La Fiscalia es va oposar a l'aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari a l'exvicepresident Oriol Junqueras, que li permet sortir tres dies a la setmana per fer classes, en considerar que el «primordial» en el seu cas és «reeducar-lo» perquè interioritzi el respecte a la llei. Així ho sosté el ministeri públic en un escrit en què s'oposa a la decisió de la junta de tractament de la presó barcelonina de Lledoners d'aplicar el 100.2 a Junqueras, que des del 3 de març surt els dilluns, dimarts i dijous de la presó, entre les dos quarts de dotze del matí i dos quarts de cinc de la tarda, per treballar com a docent a la Universitat de Manresa, on imparteix un curs sobre arrels del pensament contemporani i occidental. En el seu escrit, la Fiscalia denuncia que Junqueras no compleix els requisits per a gaudir d'aquesta flexibilització i ressalta que el líder d'ERC «justifica la seva activitat delictiva».