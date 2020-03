Igualada viu un confinament amb baixa activitat però sense incidents

gualada i els municipis de la conca d'Òdena van viure ahir el primer dia de confinament amb una reducció de l'activitat, però sense incidents. Alguns dels periodistes que viuen a la zona van explicar que l'afluència als carrers estava molt per sota de l'habitual i que l'activitat comercial es va veure afectada, malgrat que les botigues d'alimentació i els forns es trobaven, en general, oberts al públic. En canvi, només la meitat de les cadenes de roba van aixecar les persianes. Altres establiments van optar per prendre mesures per evitar aglomeracions, com ara treballar a porta tancada o reduir horaris.



Cues als controls d'accés

Pel que fa als controls d'accés als municipis confinats, fonts policials van explicar que s'havien dut a terme sense cap incidència destacable, més enllà de les llargues cues. Des que dijous a la nit un total de 106 efectius dels Mossos van tancar el perímetre de les quatre localitats afectades -on viuen més de 70.000 veïns-, només es permeten dues entrades: una per a mercaderies i l'altra per a emergències.