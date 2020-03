El Parlament ajorna la votació dels pressupostos per la crisi del coronavirus

La Mesa del Parlament va decidir suspendre el ple de la setmana que ve com a mesura davant el coronavirus i cancel·larà tota l'activitat parlamentària fins al 27 de març. En l'ordre del dia del ple de la setmana que ve estava prevista la votació dels Pressupostos de la Generalitat de 2020, encara que ahir Cs va anunciar que els portarà al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), quelcom pot retardar la seva tramitació.

No obstant això, sí que se celebrarà una reunió amb 21 persones, que funcionarà com una comissió parlamentària, per votar la validació o el rebuig del decret del Govern sobre la pujada de sou dels funcionaris, ja que consideren que és un assumpte «urgent» i ja estava a l'ordre del dia del ple. En aquesta reunió, que encara no té data, s'aplicarà la proporcionalitat del ple, de manera que cada grup tindrà el mateix nombre de vots que els diputats que poden votar a l'hemicicle habitualment.

A més d'aquesta reunió, l'única activitat que hi haurà al Parlament serà una reunió de la Mesa de la Cambra que se celebrarà dimarts de manera presencial per acabar d'adoptar les mesures necessàries per fer front al coronavirus. Així, la resta de l'activitat parlamentària, com comissions, ponències i compareixences, quedarà suspesa fins al 27 de març, encara que si hi ha alguna compareixença molt urgent es podrà fer per videoconferència.

La Mesa també va decretar «serveis essencials» per garantir el funcionament de la institució, fet pel qual la gran majoria de personal del Parlament no treballarà i hi haurà menys de 21 persones, tot que encara s'ha de definir el nombre exacte i quines sern.

Per part seva, el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va acusar Ciutadans de «posar en risc» la protecció de persones, en plena «emergència sanitària», i «limitar els recursos disponibles», en endarrerir l'aprovació dels Pressupostos per al 2020.

Des de Twitter, Aragonès va sortir al pas de la decisió de Cs de demanar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre els Pressupostos de la Generalitat per al 2020, en estimar que han quedat «antiquats», ja que no contemplen la nova situació creada per la pandèmia del coronavirus, quelcom els converteix en «paper mullat».

«Amb aquesta decisió, Cs posa en risc la protecció de les persones en un moment d'emergència sanitària, limitant els recursos disponibles per a les pròximes setmanes», va denunciar el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC.



«Quina irresponsabilitat»

Paral·lelament, el president de la Generalitat, Quim Torra, va titllar d'«irresponsabilitat» l'actuació de Cs. «Quina irresponsabilitat en un moment d'emergència com aquest! Quina falta de sentit de país! Si de debò els preocupen les persones, posin el país per damunt dels interessos de partit i deixin que s'aprovin els pressupostos», va afirmar.