Vergés diu que la sanitat privada i els hotelers ja s'han posat a disposició

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dissabte que la sanitat privada i els hotelers ja s'han posat a disposició per si calgués activar-los pel coronavirus. Vergés ha indicat a Catalunya Ràdio que el sistema sanitari no està encara col·lapsat, i per evitar-ho s'han pres mesures dràstiques i es prioritzarà l'atenció del que és realment necessari. Les persones amb símptomes lleus s'hauran de quedar a casa. Ha explicat que ja fa dies que estan en contacte amb els hospitals privats. "Avui encara no ho necessitem, però sí que ho podem necessitar", ha dit. El mateix ha dit sobre els hotels. Vergés ha defensat el confinament de Catalunya. "Era important avançar-nos a allò que està passant a Madrid i a Itàlia", ha conclòs.

Vergés ha remarcat que l'important no és la dada d'infectats, sinó la "tendència". La consellera ha reconegut que la preocupació ja no és només Igualada. També ha advertit que els resultats de les mesures que es prenen ara no es veuran fins al cap de deu dies.

En preguntar-li per les persones que han marxat a la seva segona residència, Vergés ha recordat que cal baixar el ritme del país i que no hi hagi moviments. Ha reclamat solidaritat a tota la població, i ha insistit que les persones amb símptomes lleus no han d'anar als centres sanitaris, sinó quedar-se a casa.