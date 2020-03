El govern espanyol rectifica i només permetrà que les perruqueries facin el servei a domicili

El govern espanyol ha rectificat i ha decidit que les perruqueries hauran de tancar i només podran prestar el seu servei a domicili. L'executiu havia inclòs aquests establiments com a un dels pocs que mantindrien el seu servei habitual per poder garantir l'atenció i higiene de persones grans o amb mobilitat reduïda, però després de la reunió de presidents autonòmics d'aquest matí han optat per limitar la seva actuació als mateixos domicilis dels afectats. D'altra banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha retret a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, que anunciés aquest diumenge el tancament de totes les perruqueries a la comunitat i li ha recordat que no té competències per fer-ho.