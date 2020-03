Catalunya realitzarà un assaig clínic per reduir les infeccions de coronavirus

L'assaig clínic que comença aquest dilluns a Catalunya per reduir les infeccions de coronavirus es farà a unes 195 persones amb la malaltia covid-19 i a uns 3.000 contactes. L'assaig se centrarà en la Conca d'Òdena, afectada per un brot important que ha obligat a confinar la població des de dijous, i al nord de l'àrea metropolitana de Barcelona. El metge investigador de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, Oriol Mitjà, ha explicat que, als casos positius, se'ls donarà un medicament antiretroviral que s'utilitza per al VIH per reduir el nombre de dies en què una persona pot contagiar. Als seus contactes, se'ls administrarà un fàrmac profilàctic que es fa servir per al lupus o l'artritis per evitar que desenvolupin la malaltia.

En una roda de premsa per donar detalls de l'assaig, Mitjà ha destacat que l'objectiu de l'estudi és "parar les cadenes de transmissió" del virus. La premissa de l'assaig és que el coronavirus és "molt transmissible"; es calcula que una persona amb coronavirus en contagia tres més. Els resultats de l'estudi s'esperen en 21 dies.