El Govern aprovarà per decret mesures per a autònoms i per ajornar el pagament de tributs

El Govern aprovarà a la reunió del consell executiu un decret amb un nou paquet de mesures econòmiques per fer front a l'afectació del coronavirus. En un comunicat, l'executiu ha explicat que les accions aniran encarades a garantir la continuïtat de la contractació pública, ajornar el pagament de tributs i oferir una resposta als autònoms que han hagut de parar la seva activitat. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, s'ha reunit amb sindicats i patronals per analitzar l'impacte econòmic del coronavirus i consensuar mesures "efectives i immediates" per reduir els efectes negatius. Tots els actors han coincidit que és "fonamental" la protecció de la salut de les persones i els treballadors.

A la reunió, el conseller d'Economia ha insistit en la urgència d'engegar actuacions concretes per garantir la liquiditat a curt termini a les empreses i, especialment, a les pimes, per poder garantir l'estabilitat als llocs de treball. Per al vicepresident, una de les mesures ha de ser la moratòria general de les quotes d'autònoms i seguretat socials, així com es pagaments de l'IVA. També ha posat èmfasi en la necessitat d'oferir a empresaris préstecs amb garantia pública, amb el suport de les autoritats comunitàries.

Aragonès ha insistit que cal preservar la cadena de pagaments perquè no hi hagi "cap trencament ni disrupció" i, per tant, les nòmines "arribin a tothom". En aquest sentit, ha assenyalat que les mesures que s'han d'implementar són per minimitzar l'impacte econòmic sobre totes les persones però, especialment, sobre els sectors més vulnerables que pateixen la pèrdua d'activitat. El vicepresident ha confiat que "la tradició de feina conjunta" que hi ha a Catalunya entre patronals, sindicats i Govern pugui continuar i segueixi el "treball conjunt".