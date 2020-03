Quim Torra dona positiu en el test de coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dilluns que donat positiu en la prova de coronavirus i s'ha confinat a la Casa dels Canonjes de Palau de la Generalitat, cosa que ja va fer diumenge "preventivament" a l'notar els símptomes.

"Us torno a demanar, com he insistit en els últims dies, a ser tots molt conscients el perill d'exposar-i exposar als altres, a el risc de contagi. Tant jo mateix, que segueixo exercint totes les meves funcions com a president, com la resta de la Generalitat continuarem actius, decidits i determinats en la lluita contra aquesta malaltia tan expansiva ", ha dit en una declaració a TV3 recollida per Europa Press.

El president ha incidit que més d'un miler de catalans ja estan contagiats per Covid-19 i ha advertit: "En els propers dies, seran molts més".