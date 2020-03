L'Exèrcit continua desplegant efectius però encara no se n'envien a Catalunya

L'Exèrcit continua desplegant efectius de les forces armades pel territori espanyol però, de moment, no s'envien militars a Catalunya. El cap de l'Estat Major de Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villaroya, ha explicat que hi ha efectius a poblacions com Segovia, Toledo, Alacant, Castelló, Oviedo o Zaragoza i que s'estan desplegant unitats de l'exèrcit de terra i d'infanteria marina. També ha detallat que participaran en tasques de desinfecció dels centres de control de trànsit i de la Direcció General de Trànsit a poblacions com Madrid, Màlaga o Valladolid. Ho faran unitats de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i l'exèrcit de terra.

Per la seva banda, el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña, ha explicat que la Benemèrita ha confiscat 13.000 mascaretes d'un enviament entre particulars a l'aeroport de Barajas, que s'han posat a disposició de Sanitat.