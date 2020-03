Trilla afirma que serà una «setmana dura» perquè seguiran pujant els casos

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, insisteix que aquesta setmana serà "molt dura" perquè continuaran augmentant els casos ja que es faran visibles els contagis de la setmana passada però ha esperat que en uns dies es pugui iniciar un lleuger descens o un aplanament. Ha afirmat que això "pot donar la pista" de si les mesures estan donant efecte.

Sobre el tancament de fronteres, ha explicat que és d'aquelles mesures que "mai saps com funcionarà" però ha insistit que el més important és evitar el contagi comunitari. En tot cas, ha considerat que el país "no es pot quarantena en absolut" però sí que creu que es poden fer ajustos.

Pel que fa als tests per confirmar la covid-19, Trilla ha reconegut que l'OMS fa la recomanació de màxims que es faci a quanta més gent es pugui però ara per ara això no és possible a Catalunya. Trilla ha concretat que es prioritza la prova per a casos greus, en pacients a l'hospital o per a personal sanitari i ha confiat poder tornar a la fase que es pot ampliar la prova.

En aquest sentit, ha explicat que laboratoris de diferents universitats els estan facilitant equips per poder fer les proves, així com el seu personal tècnic. D'altra banda, ha fet una crida a "reservar" les mascaretes per a personal sanitari o malalts dèbils, ja que ha insistit que en persones sanes no són necessàries.

Sobre l'avís de l'OMS que apunta el contagi es pot mantenir dues setmanes després que un pacient estigui curat, Trilla ha valorat que actualment no hi ha problema perquè amb les mesures de confinament tothom ha d'estar a casa els pròxims quinze dies. Ha afegit que quan l'epidèmia remeti ja s'ajustaran els protocols sobre què fer quan un rep l'alta mèdica.

Defensa de Fernando Simon

ha sortit en defensa del cap d'Alertes Sanitàries de l'Estat, Fernando Simon, i ha fet una crida a "treballar tots plegats" contra el coronavirus. En declaracions a Catalunya Ràdio, Trilla no ha compartit la valoració que aquest dilluns va fer el metge i investigador Oriol Mitjà, que va demanar la dimissió el comitè d'emergència espanyol. Trilla ha reconegut que hi ha mesures que "s'haurien de fer de forma més estricta" i coses "que es poden ajustar". Malgrat això, ha defensat la feina feta per Simon i ha afegit que quan acabi la crisi serà el moment de fer "autocrítica". Ha reclamat també "unitat d'acció" als polítics.

Trilla ha considerat que "és relativament fàcil dir les coses quan ja han començat" i ha valorat que cap país europeu està aplicant mesures "especialment diferents" a les de l'Estat espanyol. Ha afegit que si s'hagués optat per la paràlisi de l'economia amb només 30 casos a la gent li hauria costat més d'entendre. "Tothom es pot equivocar però Simon és un gran professional que em consta té tot el recolzament i totes les dades per poder prendre les decisions", ha declarat. A més, ha dit que és un tècnic i "qui prenen les decisions són els responsables polítics".

En aquest sentit, ha criticat que el darrer cap de setmana "van entrar en situació de crisi diferents responsables polítics de diferents autonomies" i ha posat com a exemple la Comunitat de Madrid i el govern espanyol, que van començar una "espiral de si tu no tanques jo tanco". Ha considerat que ara "s'ha recuperat una mica la unitat d'acció".

En tot cas, ha expressat la seva confiança en Simon i ha afirmat que no és el moment de demanar responsabilitats. "Ara és el moment de fer-ho tots el millor possible", ha declarat.