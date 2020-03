Cassolades contra la monarquia espanyola des de balcons d'arreu de Catalunya

Cassola i cullerot en mà, desenes de catalans han sortit al balcó aquest dimecres al vespre per protestar contra la monarquia en una sorollosa cassolada en el mateix moment que s'emetia per televisió el discurs de Felip VI arran de la crisi del coronavirus. La convocatòria l'ha fet Òmnium Cultural, seguit de l'ANC, CDRs i partits, com JxCat, ERC, la CUP o els comuns, entre altres. La crida demanava també cantar la cançó del #CoronaCiao, en referència a la cançó partisana italiana 'Bella ciao' i per dir adéu a la Corona Reial, tot fent un joc de paraules amb el coronavirus.

L'entitat de Jordi Cuixart va fer la crida després que es donés a conèixer que el rei emèrit, Joan Carles I, tenia un compte a Suïssa amb grans quantitats de diners que podrien provenir de comissions i que formava part de l'herència que hauria de rebre Felip VI en un futur.

Aquest dimecres al migdia ja hi ha hagut una primera cassolada contra la monarquia espanyola, amb una convocatòria viral a les xarxes que demanava que Joan Carles I doni 100 milions a la sanitat pública.