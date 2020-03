Un home surt disfressat de dinosaure a Cambrils per saltar-se el confinament

La Policia Local de Cambrils ha denunciat una persona disfressada de dinosaure que ha protagonitzat diverses sortides darrera el celler de la cooperativa i per la riera. Segons ha informat el cos policial, des de dissabte i a més de la persona disfressada de dinosaure, s'ha denunciat una persona que havia sortit a córrer, un grup de quatre persones que circulaven de matinada sense raó justificada, una parella que feia marxa nòrdica, dos joves que donaven tombs amb patinet, un jove que s'havia escapat de casa per la finestra i voltava pel municipi sense motiu.





Reducció del servei d'autobús urbà

A la localitat, la mobilitat de vianants i vehicles ha baixat al voltant d'un 90% i el nombre de viatgers del transport públic urbà ha caigut un 97% a causa de l'estat d'alarma i les restriccions de mobilitat per aturar el coronavirus . I és que la policia local ha posat en marxa un dispositiu de vigilància especial per donar compliment a les restriccions i ha aixecat diverses actes administratives per persones que estaven a la via pública sense justificació i que desoïen les indicacions dels agents. A més, en les darreres 48 hores els agents han hagut d'avisar mig centenar de persones que circulaven pel centre de la ciutat.D'altra banda, la patrulla verda ha incrementat la vigilància perquè en les darreres hores s'ha detectat un augment de ciclistes per camins i rieres del terme municipal de Cambrils.Pel que fa als establiments, els darrers dos dies la Policia Local ha hagut d'advertir tres bars i cafeteries que obrien abaixant mitja persiana i que, davant l'avís, han tancat de seguida. Des de divendres a la nit i fins dissabte al matí, els agentsA partir de dijous,. Es reduiran el nombre de viatges de la L1 Llevant i la L2 Ponent i quedarà fora de servei la L3 Estació. L'operadora de transport ha intensificat la neteja i desinfecció de vehicles.