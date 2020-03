Osona registra la primera mort per coronavirus

El Consorci Hospitalari de Vic ha confirmat la primera mort per coronavirus. Es tracta d'un home, de 83 anys, que es trobava ingressat a l'UCI de l'Hospital Universitari de Vic i que va morir dimarts a la tarda. L'hospital informa que, a més, hi ha en estudi dues morts més, pendents de confirmar si estan relacionades o no amb la infecció per coronavirus. També s'està investigant la mort d'una noia de 19 anys, que va ingressar d'urgència aquest dimecres a la matinada en estat greu, però de moment no s'ha pogut relacionar amb la infecció.

Des de l'inici de l'epidèmia, el Consorci Hospitalari de Vic ha confirmat 22 casos d'infecció per coronavirus: 15 pacients i 7 professionals sanitaris. La xifra s'ha triplicat des de dilluns. Del total de proves realitzades, 56 han donat resultat negatiu. Ara mateix a l'Hospital Universitari de Vic hi ha ingressades 11 persones amb confirmació de Covid-19.

Davant l'augment de casos, aquest dimecres s'han engegat noves mesures a l'Hospital Universitari de Vic. A partir d'ara l'atenció continuada d'urgències d'Atenció Primària s'oferirà des del CAP Vic Nord, de manera que a les Urgències de l'Hospital Universitari de Vic només s'hi atendran els casos greus i emergències.

En paral·lel, els pacients ingressats a la Unitat Geriàtrica d'Aguts es traslladaran als centres sociosanitaris de la comarca, és a dir, l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic