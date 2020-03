Trilla admet que el material de protecció no aguantarà gaires dies i que racionen els reactius per fer la prova

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut que el material de protecció no aguantarà gaires dies més si no arriben provisions, i que també han de racionar els reactius per fer la prova, i per això només es fa als casos greus. "El subministrament ha d'arribar el més aviat possible. Estem propers a haver de fer coses que no és el més correcte fer. Hem d'esperar que ens reposin gran part d'aquest material", ha indicat a Catalunya Ràdio.

A les comarques de Girona, com informa avui Diari de Girona, els treballadors que estan en primera línia combatent el coronavirus es queixen de la manca d'eines per fer la seva feina en condicions de seguretat. En les últimes hores, també s'hi han afegit operaris dels dispositius d'ambulàncies que com els professionals sanitaris que han de fer front a la seva tasca sense garanties.

Sobre la vacuna que la Xina hauria desenvolupat i que ara es començarà a provar en humans, Trilla veu difícil que hi hagi una vacuna segura abans d'un any. També ha opinat que cal que l'aturada a l'Estat sigui més rigorosa per contenir el virus. Trilla ha indicat que hi ha un dèficit de reactius per fer la prova, i per es va decidir reservar-la per a les persones que han d'ingressar i els sanitaris. Es tracta d'una situació "similar", ha dit, a la del material de protecció.

Sobre la vacuna que s'hauria desenvolupat a la Xina, ha remarcat que s'ha de provar i confirmar que sigui segura. Trilla ha preferit parlar només d'una possibilitat, i ha considerat que abans de dotze mesos és molt difícil que estigui disponible.

Pel que fa al creixement de casos a l'Estat, ha reconegut que la corba és "preocupant", i ha opinat que l'aturada ha de ser "més rigorosa". "Tot el que no és realment imprescindible s'hauria d'acotar molt i molt. Si les coses van així, més aviat o més tard s'haurà de donar un pas més restrictiu", ha conclòs.

