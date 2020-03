Les persones infectades a Catalunya ja ascendeixen a 2.702 a causa del coronavirus, amb 55 morts

La corba de morts, 55 ja, i afectats -2.702- per la pandèmia de coronavirus segueix creixent descontrolada, el mateix que la preocupació per la situació de la gent gran, els més fràgils al virus, en un dia en què han crescut les crítiques per la manca de mascaretes i altres elements de protecció.

La mort de 14 persones en les últimes 24 hores a Catalunya ha elevat a un total de 55 els morts en aquesta comunitat pel coronavirus, que també ha afectat 2.702 persones més, de les quals 92 estan en estat greu i 228 són professionals sanitaris.

Segons ha informat el Departament de Salut, avui s'han confirmat un total de 836 casos positius, el doble que ahir.

Entre els morts, tots ells amb patologies prèvies, figuren sis persones grans d'una residència de Capellades (Anoia) i dues d'una altra a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Pel que fa al brot del focus d'Igualada, ciutat confinada des de fa sis dies, Salut ha confirmat que hi han mort 15 persones i hi ha un total de 297 positius des que es va declarar la pandèmia, dels quals set estan greus.

Entre els diagnosticats, 91 són professionals sanitaris de l'hospital d'Igualada.

Les requises de material de protecció contra el coronavirus per posar-lo a disposició del Ministeri de Sanitat per al seu posterior repartiment han causat aquest dimecres tensions entre el Govern central i la Generalitat, que ha criticat que es requisessin mascaretes amb destinació a Catalunya.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha acusat el Govern central de trucar a empreses fabricants de material sanitari perquè aturin el lliurament d'encàrrecs a Catalunya.

Vergés ha afirmat avui que, per exemple, s'ha "parat" el lliurament d'unes 4.000 mascaretes que s'havien adquirit per a l'Hospital d'Igualada, que té el brot de coronavirus més gran de Catalunya, amb una quinzena de morts.

L'alcalde d'Igualada ha assegurat que aquestes mascaretes estan "parades", sense poder arribar a l'hospital, al mateix temps que altres comandes de material sanitari que estaven en marxa a Catalunya.

Castells, que ha manifestat la seva "perplexitat" per la situació, ha explicat que les mascaretes estaven a punt de ser enviades a l'hospital i que estan parades "pendents d'algun tràmit o algun inspector que n'autoritzi l'enviament".

Mentre el Govern estudia incorporar els hotels de Catalunya al circuit sanitari perquè es puguin atendre en aquests establiments els pacients de coronavirus més lleus, l'Hotel Alimara Barcelona ha estat el primer a posar avui les seves 156 habitacions i totes les seves instal·lacions a disposició de l'Hospital Vall d'Hebron, situat a uns 500 metres.

Davant els brots en residències de gent gran, amb sis morts a Capellades i dos a Olesa, la coordinadora de residències 5+1 de Barcelona, que agrupa familiars de gent gran ingressats, ha reclamat que aquells sospitosos de tenir coronavirus siguin evacuats i portats a altres llocs on es pugui fer correctament l'aïllament.

La portaveu d'aquesta coordinadora, Maria José Carcelén, ha informat a EFE que en una residència d'avis del barri de Bon Pastor, de Barcelona, hi ha almenys dos treballadors que han donat positiu en Covid-19 i un nombre no determinat ha estat confinat a casa seva, de manera que "és qüestió de temps" que es registri algun cas de gent gran amb coronavirus.

La Fundació Lluita contra la Sida, en què treballa l'investigador Oriol Mitjà, ha impulsat una campanya anomenada #JoEmCorono, amb la qual convida a col·laborar econòmicament en els projectes d'investigació que desenvolupa sobre un tractament precoç i de prevenció de la Covid-19.

D'altra banda, diverses àrees de Salut de la Generalitat, juntament amb empreses privades, han creat una aplicació per al telèfon mòbil, anomenada Stop Covid-19, que servirà per seguir l'estat de salut dels ciutadans afectats pel coronavirus.

Aquest nou instrument ha de servir per seguir l'estat de salut dels catalans i també farà servir aquestes dades per veure com evoluciona l'epidèmia a tot Catalunya.

Davant la necessitat de personal sanitari, 400 metges en actiu, jubilats i fins i tot en situació de baixa s'han ofert a Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) com a voluntaris per donar suport als seus col·legues en els centres sanitaris que més ho necessitin.

A més, el departament de Salut ha instal·lat un telèfon que permetrà sol·licitar l'accés a l'espai digital personal "La Meva Salut" i un nou canal a internet, que facilitarà les consultes amb els metges, durant la crisi del coronavirus.

El telèfon és el 900 053 723, al qual es pot trucar de 08.00 a 20.00 hores, i l'enllaç d'internet és: canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre.

La demanda de transport públic a Barcelona i Catalunya, tant en trens, metro i autobusos, ha baixat aquest dimecres més d'un 84% i no s'han registrat aglomeracions.

Els Mossos d'Esquadra han aixecat en les últimes hores 491 actes a ciutadans i establiments que incomplien les restriccions imposades a l'estat d'alarma, de manera que s'eleven a més de 630 les denúncies des que va entrar en vigor el decret de Govern central.

Càritas Catalunya, Creu Roja i les entitats de la Taula de Tercer Sector Social de Catalunya continuen ajudant les persones més fràgils, adaptant els seus serveis als requeriments sanitaris indicats per les autoritats.

El director de Càritas de Barcelona, Salvador Busquets, ha hagut de prendre mesures per evitar contagis entre els seus treballadors i voluntaris, però l'entitat no deixa de treballar perquè, segons diu, "la pobresa no es paralitza" sinó que s'agreuja amb el coronavirus i fa "doblement vulnerables" les persones que atenen.