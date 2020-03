Buch està convençut que l'Estat decretarà un confinament més dur

El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha mostrat convençut que l'Estat acabarà decretant un confinament més dur, com reclama Catalunya. "Estem demanant el que fa Àustria, França o Alemanya. La corba és exponencial, les decisions s'han de prendre ja", ha indicat a Ràdio 4, tot apuntant que el Govern ha preparat un segon informe d'experts demanant de nou a l'Estat el confinament generalitzat. "Estic convençut que l'Estat prendrà aquesta decisió dràstica, però totes aquestes hores que estan passant de subordinació al govern són hores que perdem i s'està propagant la malaltia", ha conclòs. Ha insistit que no és necessari desplegar l'exèrcit aquí, i ha remarcat que Catalunya té voluntat d'autogovern i intenta sempre anar "un pas per davant".

Ha posat d'exemple l'existència d'un pla de Protecció Civil per a malalties infeccioses, que altres territoris no tenen. "No estic fent cap crítica a ningú", ha aclarit.

Sobre les mascaretes que s'estan intervenint per part del govern espanyol, ha indicat que des de la Generalitat tenen la responsabilitat d'equipar amb el material necessari els seus treballadors públics, i ara mateix no el tenen.

En preguntar-li per un descens de la delinqüència fruit del confinament, ha constatat que és evident que ja s'està produint, ja que el delicte més freqüent és el furt, "i si no hi ha gent no es pot furtar". A això li ha sumat que tothom està a casa, el que fa baixar els robatoris en domicilis. Ara bé, ha indicat que hi ha altres delictes que estan apareixent, com els dels falsos metges que intenten estafar la ciutadania al seu domicili, o estafes via aplicacions de mòbil. "L'activitat delictiva ara mateix ens està baixant, però també és cert que està virant cap a altres activitats. Es busca la manera de continuar delinquint", ha resumit.