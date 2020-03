El Govern fa una crida a nous metges i a jubilats de menys de 70 anys perquè s'incorporin

El Govern ha fet una crida aquest dijous als professionals sanitaris que tinguin menys de 70 anys a reincorporar-se per la pandèmia del coronavirus. Els metges i infermeres que vulguin respondre a la crida s'han d'adreçar als seus antics centres sanitaris, que ja han rebut instruccions de com han de procedir, ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés.

El Departament també ha identificat almenys 400 metges que es van titular l'any passat, i que estaven esperant plaça per a la residència després de fer l'examen MIR, perquè també es puguin incorporar. Vergés ha advertit que en les properes setmanes el sistema «arà front a una escalada de la demanda d'atenció per covid-19 que tensionarà enormement les organitzacions i professionals».

Els centres sanitaris també enviaran una carta als professionals jubilats en els darrers dos anys i que tinguin menys de 70 anys per si estarien disposats a reincorporar-se. A més, el Departament de Salut reforçarà la crida que ja s'ha estat fent aquests dies a través dels col·legis professionals de metges i infermeres.

Vergés ha assenyalat que aquests professionals jubilats tenen un «talent absolutament acreditat» que pot ser de «gran valor» en uns «moments excepcionals» per la crisi sanitària de la pandèmia del coronavirus. En els darrers dos anys, a l'Institut Català de la Salut (ICS), s'han jubilat 561 metges i metgesses i 941 infermeres i infermers.

El Departament de Salut està buscant «maximitzar la força professional» davant l'augment de casos de covid-19 que encara es preveu pels propers dies i per això, a més de la crida als que fa poc que s'han jubilat, busca altres mecanismes per incrementar les plantilles, com els estudiants acabats de graduar.

Vergés ha detallat que 973 alumnes es van graduar en Medicina l'any passat a les universitats catalanes i la majoria es van presentar a l'examen MIR (metge intern resident) per a la formació especialitzada. No es coneix la data d'adjudicació de places d'especialitat, però el Departament de Salut va demanar dilluns la col·laboració de les universitats per localitzar aquests metges titulats fa poc. Les unitats van enviar una carta amb un formulari d'inscripció i aquest dijous s'havien identificat 400 professionals per «engruixir» el sistema assistencial, ha dit Vergés.

Salut també mira els estudiants d'últim any de Medicina i Infermeria, a qui Vergés ha agraït que des del principi s'han estat organitzant per col·laborar amb tasques assistencials. A Catalunya, hi ha 1.700 estudiants d'Infermeria d'últim any i 970 de Medicina. Salut va sol·licitar dimarts la col·laboració de les universitats per arribar a aquests estudiants que estiguin disposats a col·laborar en tasques «adaptades» a la seva formació, en una crida que «s'estendrà a tots els cursos», ha indicat la consellera.

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va acordar, segons una ordre publicada diumenge passat, la pròrroga de la contractació dels MIR de darrer any de les especialitats de geriatria, medicina del treball, medicina familiar i comunitària, medicina intensiva, medicina interna, medicina preventiva i salut pública, pneumologia, pediatria, radiodiagnòstic i microbiologia i parasitologia. Col·legis professionals i sindicats demanen que se'ls contracti com a facultatius adjunts i no amb una pròrroga de formació.



Material per a les residencies



Preguntada pels equips de protecció a les residències de gent gran, després que els professionals s'hagin estat queixant aquests dies que no en tenen, Vergés ha afirmat que «anirà arribant tot el material» en els propers dies. Tot i les crítiques del sector, la consellera ha assegurat que han considerat les residències com un àmbit de protecció al mateix nivell que els centres de salut, però ha assenyalat que la diferència ha estat que els hospitals estaven «prèviament dotats» d'aquest material.

Els sindicats insisteixen en la necessitat que els professionals de les residències estiguin ben protegits per treballar amb seguretat i, sobretot, per no ser un vector de transmissió del virus. En els darrers dies, hi ha hagut diversos casos de coronavirus i defuncions en residències de gent gran, que són un dels col·lectius més vulnerables. Sis persones grans han mort, des d'aquest diumenge, en una residència d'avis de Capellades per coronavirus i hi ha altres centres afectats.